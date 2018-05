Diogo Costa prolongou o seu contrato com FC Porto até ao final da época desportiva de 2021/2022. O anúncio foi feito através de uma nota publicada no site do clube.

O guarda-redes de 18 anos fez quase toda a sua formação no FC Porto onde chegou em 2011 para jogar nos sub-13. Na última época, Diogo Costa realizou 34 jogos pelo FC Porto B (32 na Ledman Liga e dois na Premier League International Cup) e ainda participou em dez partidas pelos sub-19.

No Dragão, o guarda-redes conquistou recentemente a Premier League International Cup sob a orientação de António Folha, que já tinha sido o seu treinador nos sub-19, onde juntos venceram o campeonato nacional de juniores da época 2015/2016. No currículo do jovem guardião figura ainda o Campeonato da Europa de Sub-17, conquistado pela selecção das “quinas” em 2016, no Azerbeijão. Diogo Costa regista ainda 36 presenças nas selecções nacionais jovens de vários escalões.

