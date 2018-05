Glenn Branca, o compositor e guitarrista que serviu de inspiração os Sonic Youth, morreu este domingo com 69 anos, vítima de cancro. Cacofonia, droning e música experimental eram, regra geral, as bases das suas composições avant-garde.

A morte do músico foi avançada pela mulher, através das redes sociais, nesta segunda-feira e confirmada pela Pitchfork.

“Viveu uma vida completa e não deixa arrependimentos. Obrigada a todos os fãs e a todos os músicos que tornaram isso possível”, lê-se na mensagem partilhada pela mulher, Red Bloor.

Glenn Branca nasceu em Harrisburg, na Pensilvânia. Mudou-se para Nova Iorque com 28 anos e foi em Manhattan que formou a banda Theoretical Girls e mais tarde a banda The Static. Branca estreou-se a solo em 1981, com o álbum The Ascension.

Para além da carreira no rock experimental e no wave durante a qual produziu peças para guitarra eléctrica, Branca compôs ainda músicas para peças de teatro e sinfonias de orquestras, entre as quais a London Sinfonietta e a New York Chamber Symphony. Foi premiado com uma bolsa da Fundação de Arte Contemporânea em 2008. Durante vários anos foi cronista do jornal New York Times.

