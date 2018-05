O pai de Meghan Markle, Thomas Markle, deverá faltar ao casamento real. O técnico de iluminação, que trabalhou nos bastidores de várias séries de televisão nos anos 80, disse ao site de notícias TMZ que não irá ao casamento da filha com o príncipe Harry de Gales por se sentir envergonhado pela polémica em torno de uma sessão fotográfica que o próprio terá encomendado a paparazzi.

Em causa estão fotografias que foram postas a circular como se tivessem sido tiradas sem o seu consentimento, e que mostravam Thomas Markle a preparar-se para o casamento da filha, incluindo a ler notícias sobre a cerimónia num cibercafé no México. O objectivo seria mudar a percepção do público sobre a relação entre Thomas e a filha, que é tida como fria e distante, e mostrar o norte-americano como um pai interessado. Sabe-se agora que as fotografias foram, na verdade, ensaiadas e combinadas.

O embaraço estará na origem dos recentes problemas de saúde de Thomas. De acordo com a Reuters, o norte-americano de 73 anos sofreu um ataque cardíaco há apenas seis dias, tendo entretanto tido alta para que pudesse comparecer ao casamento.

Samantha Markle, irmã de Meghan, disse à televisão britânica ITV, durante o programa Good Morning Britain, que tem esperança que o pai ainda mude de ideias e que o seu estado de saúde permita a participação na cerimónia: “Não sei quais são os seus planos, mas há uma preocupação muito concreta. Eu queria que ele fosse. Mas a prioridade é saber se é seguro para ele”.

A irmã de Meghan tinha já revelado que as fotografias no centro da polémica foram de facto encenadas e que a ideia fora sua, mas que foram feitas com “boas intenções”: “A imprensa estava a dar uma imagem negativa dele [o pai], então sugeri que ele fizesse fotografias positivas para bem dele e da família real. Não o fez pelo dinheiro”.

Samantha Markle diz que a imprensa “distorceu a imagem” do pai e que este tem agora "o direito moral de esclarecer a questão e a defender-se”, cita a BBC.

O Palácio de Kensington já tornou público um um comunicado sobre o assunto, onde se lê que este “é um momento muito pessoal para Markle”, pedindo “compreensão e respeito”, cita o Guardian. Oficialmente, estava decidido que seria o pai de Meghan a levá-la ao altar. Agora, é a mãe de Meghan, Doria Ragland, a candidata mais provável a levar a actriz ao altar.

O casamento realiza-se este sábado, pelas 12h, na Capela de São Jorge, em Windsor, numa cerimónia com 600 convidados.

