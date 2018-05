O Tibete faz parte da China? E Taiwan? Para o grande império do meio não existem quaisquer dúvidas. O Tibete do Sul, Taiwan e as ilhas do Mar da China Meridional são regiões reivindicadas pela China como parte integrante do seu território e a norte-americana Gap lá se enganou, aos olhos dos chineses, ao estampar um "mapa incorrecto" num modelo de t-shirt. Esta segunda-feira, a marca emitiu um comunicado a pedir desculpas e retirou as camisolas do mercado.

As fotografias da t-shirts, tiradas numa loja Gap no Canadá, foram publicadas na rede social Weibo, uma espécie de Facebook maioritariamente usada pelos chineses, e, segundo a BBC, gerou centenas de reclamações. A marca pediu desculpas publicamente e anunciou que vai implementar "revisões rigorosas" para evitar que o erro se repita.

"A Gap Inc. respeita a soberania e a integridade territorial da China. Soubemos que uma t-shirt da marca Gap vendida em alguns mercados estrangeiros não reflectia o mapa correcto da China. Pedimos sinceras desculpas por este erro não intencional", declarou a empresa em comunicado divulgado na Weibo e citada pelo jornal britânico Guardian. A empresa acrescentou ainda que os produtos já foram retirados do mercado chinês e destruídos.

Uma publicação no Twitter do Diário do Povo (People’s Daily, em inglês), o jornal do Partido Comunista da China, mostra a t-shirt com o desenho de um pequeno mapa vermelho que não inclui as respectivas regiões reivindicadas.

Vários pedidos de desculpas e um "absurdo orwelliano"

Os reguladores chineses têm vindo a intensificar a onda de repressão a várias multinacionais pela forma como descrevem os territórios reclamados pelo Governo chinês. Segundo a Reuters, empresas como a companhia aérea norte-americana Delta Air Lines, a cadeia de hotéis Marriott International e a marca de vestuário espanhola Zara também já emitiram, desde o início deste ano, pedidos de desculpas públicos à China por considerarem o Tibete e Taiwan independentes.

A BBC lembra que no início deste mês, a Casa Branca criticou Pequim por tentar impôr a sua "correcção política às empresas americanas e seus cidadãos", classificando como um "absurdo orwelliano" a exigência imposta às empresas de respeitarem as reivindicações territoriais da China relativamente a Taiwan, Hong Kong e Macau.

Disputas territoriais

Apesar de Taiwan se assumir como República da China, Pequim considera-a uma província chinesa com pretensões separatistas. Porém, desde 1949 que a ilha tem sido administrada de forma democrática por um Governo autónomo, mantendo relações diplomáticas com vários países, segundo o jornal Guardian.

Já o Tibete foi invadido pelas tropas chinesas em 1950, na tentativa de colocar a região sob o controlo de Pequim. A República Popular da China utiliza o nome de Tibete do Sul para se referir à região situada maioritariamente no estado indiano de Arunachal Pradesh e que está no centro de uma disputa territorial entre a Índia e o Governo chinês. Quanto às ilhas do Mar da China Meridional são disputadas por vários países asiáticos como Taiwan, Vietname, Filipinas e Malásia.

