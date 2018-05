O professor da Faculdade de Direito de Lisboa suspeito de ter sido o verdadeiro autor da tese de mestrado do ex-primeiro-ministro José Sócrates vai fazer parte do júri das provas orais dos candidatos a magistrados do Centro de Estudos Judiciários, noticia a edição online da revista Sábado.

Domingos Farinho está a ser investigado por peculato no âmbito de uma certidão extraída da Operação Marquês, uma vez que a colaboração remunerada que prestou ao antigo governante pode colidir com a exclusividade que esperava vir a ter na universidade – o que fez com que tivesse sido em nome da sua mulher que ficou o contrato de prestação de serviços com José Sócrates.

Quando foi interrogado, o professor universitário garantiu ter apenas efectuado “o trabalho normal de uma revisão formal de uma tese e uma espécie de orientação", pois era a primeira vez que o antigo governante "fazia um trabalho académico". Sócrates, referiu, "escrevia em bruto" e Farinho "dizia como fazer". Porém, refere a Sábado, segundo o relatório final da Autoridade Tributária que consta dos autos da Operação Marquês, "pela análise da caixa do correio electrónico do arguido José Sócrates identificou-se algumas conversas onde se indicia que Domingos Farinho não fazia apenas trabalho de revisão, mas também de investigação e de redacção de texto, que posteriormente era revisto e analisado" pelo estudante de Paris.

A tese sobre tortura e democracia acabaria por dar origem ao livro A Confiança no Mundo, apresentado numa cerimónia no Museu da Electricidade, em Lisboa, em Outubro de 2013, que contou a presença de Lula da Silva, ex-presidente do Brasil entretanto preso no âmbito da operação Lava-Jato.

Foi o próprio director do Centro de Estudos Judiciários, João Silva Miguel, quem através do Aviso 5091/2018, fixou a composição do júri para as provas da fase oral e da avaliação curricular do 34º curso de formação de magistrados, escreve a Sábado.

