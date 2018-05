O Ministério Público acusou três seguranças da discoteca Urban Beach de tentativa de homicídio, na sequência do espancamento de dois rapazes nas imediações do estabelecimento de diversão nocturna, em Lisboa, em Novembro passado.

PUB

Tudo se passou na zona das roulottes de comes e bebes do Cais da Viscondessa. Eram 6h30 quando os seguranças atacaram as vítimas com violência, por supostamente estas estarem a roubar clientes do Urban Beach. “Um dos arguidos desferiu num dos ofendidos um soco na face que o fez cair ao solo, local onde o atingiu com um golpe de navalha na coxa. Mal este ofendido se levantou o arguido desferiu-lhe nova chapada na cabeça que o fez cair novamente, local onde lhe desferiu um soco e um pontapé na cabeça”, descreve uma nota informativa da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa. “Juntou-se-lhe, entretanto, um outro arguido que desferiu também, nesse ofendido, um pontapé na parte de trás da cabeça”. Foi nesta altura que um amigo do rapaz que estava a ser espancado tentou socorrê-lo.

“Quando o levantava do solo foi projectado ao chão pelo terceiro arguido, que de seguida lhe saltou, de pés juntos, para cima da cabeça, local onde o atingiu (apesar de este ter protegido a cabeça com os braços)”, prossegue a mesma nota informativa, explicando que as vítimas sofreram vários traumatismos, lesões e fracturas. “Os arguidos sabiam que a cabeça aloja órgãos vitais e que os ferimentos daí resultantes poderiam determinar a morte dos ofendidos”, realça o Ministério Público.

PUB

Os três seguranças pertenciam à empresa PSG, que já no passado tinha tido problemas do mesmo género, quando um vigilante seu tentou matar também um cliente.

PUB