A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem suspeito de tentar matar um irmão em Olhão, no Algarve, na sexta-feira, anunciou esta segunda-feira a Directoria do Sul da força policial.

O detido tem 43 anos e terá alegadamente agredido o irmão, de 27, com uma tesoura, provocando-lhe um ferimento numa artéria vital no pescoço, contextualizou a Directoria do Sul da PJ num comunicado.

"No passado dia 11 de Maio, cerca das 20h, no interior de uma casa no concelho de Olhão, o detido, munido com uma tesoura, golpeou o pescoço de um homem, de 27 anos de idade, provocando-lhe uma lesão na veia jugular interna", precisou a PJ.

A mesma fonte destacou o grau de parentesco entre o alegado agressor e o agredido, sublinhando que arguido "actuou na sequência de uma discussão entre ambos".

A mesma fonte referiu ainda que o arguido já foi ouvido pelo tribunal de instrução, que lhe decretou como medidas de coacção a proibição de contacto com a vítima e a "obrigação de fixar residência em local diferente".

