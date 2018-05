Uma mulher de 55 anos, residente no concelho de Ovar, entregou à PSP 492 doses de haxixe que alegadamente pertenciam ao seu filho de 20 anos, informou aquele órgão policial.

Segundo um comunicado da PSP, a mulher encontrou a droga no quarto do filho e ligou no passado domingo à polícia, que se deslocou à sua residência e apreendeu o estupefaciente.

A droga, que terá sido adquirida pelo filho na cidade do Porto, foi levada para a esquadra e entregue esta segunda-feira no Departamento de Investigação e Acção Penal de Ovar, onde irá ser aberto um inquérito por suspeitas de tráfico de estupefacientes.

