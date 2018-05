O líder dos sociais-democratas, Rui Rio, demarcou-se esta segunda-feira de um eventual cenário de eleições legislativas antecipadas, caso o Orçamento do Estado (OE) para 2019 não seja aprovado, declarando que o “PSD não vai entrar nesse esticar de corda” porque “é sempre bom que as legislaturas durem até ao fim”.

“É positivo, é sempre bom, que as legislaturas se cumpram na totalidade. A seguir ao 25 de Abril era raro porque havia uma grande instabilidade, actualmente as coisas funcionam de outra forma, e normalmente chega-se ao fim com as legislaturas”, disse Rui Rio aos jornalistas no final de uma visita a duas residências universitárias da cidade do Porto, um tema que preocupa o líder do PSD.

Para Rio, “o chegar ao fim com esta legislatura não é tanto da responsabilidade do PSD, como é evidente – o PSD é oposição – isso agora, enfim, é um jogo entre o Partido Socialista, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, não tem muito a ver comigo”.

Questionado se é contra a antecipação de eleições legislativas, um cenário que o Presidente da República e o primeiro-ministro já admitiram caso o OE não seja aprovado, Rio refugiou-se no argumento de que as “legislaturas, por natureza, devem chegar ao fim", e que "quando não chegam ao fim é porque há uma anomalia e essa anomalia tem a ver com o Partido Socialista, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda e não com o PSD”.

Quanto às opções do primeiro-ministro, que disse aproveitar as folgas orçamentais previstas no Programa de Estabilidade para contratar mais funcionários públicos a aumentar salários, o líder do PSD interpretou as declarações de António Costa como uma “confissão” de que a austeridade não acabou.

“Isso é, de certa forma, uma confissão de que nós estamos na mesma em austeridade, só que agora é de outra forma e é o reconhecimento de que os serviços estão carenciados de recursos humanos”, afirmou Rui Rio numa reacção à entrevista de António Costa este fim-semana ao Diário de Notícias.

Segundo Rio, “os portugueses notam a austeridade no défice de recursos humanos que há nos serviços, em muitos serviços, particularmente no Serviço Nacional de Saúde. Isso de certa forma é uma confissão de que nós estamos na mesma em austeridade (…), não direi que estão todos como é evidente, mas há muitos serviços carenciados de recursos humanos particularmente na área da saúde. É isso que eu interpreto daquilo que o senhor primeiro-ministro disse”.

Na perspectiva do líder do principal partido da oposição, a opção “tem de ser o equilíbrio desses dois factores: repor os recursos humanos nos serviços na medida em que eles são necessários e, ao mesmo tempo, procurar dentro daquilo que orçamentalmente for possível conseguir repor o valor da inflação na erosão dos salários”.

