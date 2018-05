Uma ideia errada do país

Quem vê as nossas televisões e lê alguns jornais, tem a sensação de que somos um país de aldrabões e corruptos, sem excepções. A intensidade dos escândalos é de tal ordem, que é caso para afirmar, como diz o ditado, que ladrão que rouba ladrão tem cem anos de perdão! Não me parece ser este o ambiente mais propício para os nossos filhos e netos crescerem. A ideia com que ficam do país onde nascem não será seguramente a melhor. Nem tão-pouco a imagem externa de Portugal. A auto-estima andará ainda mais pelas ruas da amargura. E é difícil fazer-se um grande país, como todos desejamos, quando é o próprio povo que não acredita nele.

Não estou, com isto, e de forma alguma, a branquear os casos de corrupção. Mas estou longe de subscrever as incríveis declarações de uma dirigente do PP espanhol, de que a corrupção é um património de todos! O povo português, como sempre disse, é honrado e trabalhador. E os crimes de colarinho branco devem ter mão pesada da Justiça, sem contemplações. Mas tudo na justa proporção das coisas. O país precisa de uma revolução cultural: quando entro num café, só ouço falar de futebol. Muitos políticos, na falta de ideias e conhecimentos, combatem os opositores com casos judiciais. O sensacionalismo e as fake-news de alguns media, para venderem mais, funcionam ao contrário: desacreditam-se e as tiragens baixam!

Simões Ilharco, Lisboa

Feitos de um Povo

Ao longo dos tempos, Portugal tem vindo a escrever páginas de glória graças à enorme capacidade de realização de grandes feitos que revelam a grandeza de um povo que abriu portas ao mundo em acontecimentos que nos dignificam enquanto país, e são motivo de orgulho para um povo destemido, capaz de contornar e vencer obstáculos.

Como país de descobertas, navegadores, mares e oceanos, temos erguido bem alto o nome de Portugal, quando além-fronteiras temos compatriotas a vencer maratonas, conquistamos medalhas, e somos capazes de organizar eventos que mostram um país multifacetado e acolhedor de outros povos, com as suas gentes, tradições e riqueza histórico-cultural.

No mês em que se celebram vinte anos sobre o início do Festival dos Oceanos, Expo 98, que transformou para melhor a zona oriental de Lisboa, trouxe ao país milhões de visitantes, uma mostra da vivência e cultura de muitas partes do mundo, e reuniu centenas de voluntários que contribuíram nas várias áreas para que o evento decorresse como o planeado, mais uma vez Portugal revela o enorme potencial, organizando eventos de relevo internacional, como o Festival da Canção onde se projecta a imagem de uma grande nação.

Os feitos de um povo contribuem para a projecção e salvaguarda da imagem do país, e por isso se lamenta que a um país tão grande fique também associada a mancha da corrupção, mentira e acontecimentos trágicos praticados por gente pequena.

Américo Lourenço, Sines

