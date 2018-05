O líder xiita Moqtada al-Sadr está á beira de conquistar uma vitória surpresa nas eleições parlamentares no Iraque que decorreram este domingo. De acordo com os primeiros resultados, na segunda posição encontra-se o candidato apoiado pelo Irão, Hadi al-Amiri, e na terceira o actual primeiro-ministro, Haider al-Abadi, o grande derrotado do dia pois entrou na corrida eleitoral como o favorito à vitória.

Ao contrário de Abadi, que é aliado do Irão e dos Estados Unidos, Sadr é um inimigo declarado de ambos os países. O clérigo liderou já duas revoltas contra as forças norte-americanas presentes no Iraque e é um dos poucos líderes xiitas que se opõem à influência do Irão no país.

Não foram ainda anunciados quantos lugares no Parlamento conquistou cada partido. Por isso, e como explica a Reuters, a vitória de Sadr nestas eleições não significa necessariamente que seja o seu partido a formar o próximo Governo. Quem alcançar o maior número de assentos parlamentares deve liderar as negociações para a formação de uma coligação governamental, que deverá estar concluída 90 dias depois do anúncio dos resultados oficiais.

Por outro lado, al-Sadr não concorreu para o cargo de primeiro-ministro mas pode propor um nome para liderar o Governo. A escolha terá de ser aceite pelos restantes partidos que participarem nas negociações.

Com 92% dos votos contados, a afluência às urnas situa-se nos 44,52%, de acordo com a comissão eleitoral iraquiana, muito abaixo do registado em eleições anteriores. Os resultados completos deverão ser anunciados no final do dia desta segunda-feira.

