Neste episódio do Poder Público falamos de Karl Marx no bicentenário do seu nascimento. Com a participação de Rui Mota, das Edições Avante, de Patrícia Bastos, da Associ ação de Estudos Marxistas e da directora do Sul Informação, Elisabete Rodrigues.

