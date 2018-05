As forças israelitas balearam e mataram um palestiniano de 21 anos, esta segunda-feira, durante os protestos que decorrem ao longo da fronteira da Faixa de Gaza com Israel, segundo informam fontes dos serviços de saúde palestinianos.

A morte do manifestante eleva a 46 o número de palestinianos mortos por disparos israelitas desde o início da Marcha do Retorno, iniciada a 30 de Março, e que terminará amanhã, assinalando a expulsão dos palestinianos da suas antigas terras, em 1948, para a criação do Estado de Israel, há 70 anos.

Israel justifica o recurso a munições reais (ao invés de balas de borracha, por exemplo) com a necessidade de prevenir a violação da fronteira. Esta segunda-feira foram já feridos 28 manifestantes palestinianos.

O incidente desta segunda-feira acontece ainda no mesmo dia em que os EUA inauguram a sua embaixada em Jerusalém, perante protestos da generalidade da comunidade internacional.

