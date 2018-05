Em Ponta Delgada encontramos A Colmeia, confeitaria lindamente situada na Avenida Infante Dom Henrique. Aqui foi criada uma queijada com a ilha lá dentro: queijo, laranja, ananás, canela e doce de ovos, e até a forma foi inspirada nas hortênsias que decoram as estradas de São Miguel. Como explica Fernando Neves, proprietário da casa, cada sabor que descobrimos neste doce tem a ver com a própria história das ilhas. Quando visitar a cidade, experimente.

A Doçaria Portuguesa

Cristina Castro criou o projecto No Ponto para registar e dar a conhecer os doces do país. Tem vindo a publicar a colecção A Doçaria Portuguesa, "os mais completos livros sobre a história e actualidade dos doces de Portugal". A investigação para este trabalho levou a autora a viajar por todos os concelhos em busca de especialidades doceiras. A partir da oportunidade de ver como se faz, de falar com quem produz, de conhecer vidas, histórias e tradições associadas à doçaria, surgiram os vídeos que desvendam um pouco de cada doce. Regularmente, a Fugas revela um vídeo novo sobre um doce diferente.

