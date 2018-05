De um lado, mais de 360 experiências no universo do turismo de luxo implementadas em 65 países. Do outro, os mais ambiciosos operadores turísticos e agências em representação de cerca de 12 países latino-americanos. O resultado foi mais uma ILTM (International Luxury Travel Market), em São Paulo, a primeira com a designação ILTM Latin America e com o mote #keeptheworldmoving. Segundo os dados da organização, só em Janeiro o crescente mercado brasileiro gastou cerca de dois mil milhões de dólares (cerca de 1,67 mil milhões de euros) em viagens no estrangeiro, representando um aumento de 27% em relação ao mesmo mês de 2017. Para além de Portugal, “um país desenhado para você”, a Fugas destaca seis projectos de sonho.

Ol Jogi

Fica a um voo (de 45 minutos) privado de distância de Nairobi e compreende uma propriedade de cerca de 270 quilómetros quadrados de natureza intocada — com vistas privilegiadas para o monte Quénia e na companhia de inúmeras espécies animais, muitas delas ameaçadas. O rancho luxuoso no centro da propriedade pode ser reservado por apenas um cliente (e no mínimo para quatro pessoas) e o preço-base é de 2700 dólares (por noite e por pessoa), ficando à sua disposição todas as mordomias “feitas à medida” que o projecto Ol Jogi oferece. Entre as atracções, fazem parte desta experiência manadas de elefantes resgatados do Zimbabwe, chitas e leões órfãos que foram trazidos em crias para a propriedade pelas comunidades locais, um rinoceronte cego e cães selvagens.

Great Plains Conservation

Foto DR

Missão: encorajar as pessoas a apreciar a natureza e a aprender como proteger o meio ambiente selvagem através de um modelo de turismo sensível, de baixo volume e de baixo impacto. O projecto Great Plains Conservation chama-lhe “turismo de conservação 100% sustentável” e promove-o no Quénia, Botswana e Zimbabwe. Tudo começou quando cinco pessoas decidiram colocar a sua experiência ao serviço dos animais selvagens, ameaçados nos seus habitats um pouco por toda o continente africano, e das populações que com eles convivem. “À medida que as populações humanas explodem em número, esses lugares raros e a diversidade de vida que eles sustentam são cada vez menos valorizados. São cada vez menos protegidos, não mais. De forma a garantir o seu futuro, devem ser criados modelos de conservação arrojados que integrem com sucesso as comunidades, os governos e o sector privado.” Como extra, é oferecido aos seus clientes um curso de fotografia vocacionado para a vida selvagem.

Star Clippers

Foto DR

O grupo opera com três dos maiores (e mais altos) veleiros do mundo. O Star Clipper e o Star Flyer são navios (as velas de cada um pesam cerca de duas toneladas; faz parte da tripulação uma pessoa responsável pela reparação de velas que possam acidentalmente rasgar-se e uma máquina de costura especial) com capacidade para 170 pessoas, enquanto o Royal Clipper, recordista do Guinness inspirado pela lendária embarcação alemã Preussen, pode instalar até 227 hóspedes. Com cerca de 133 metros e um total de 42 velas, a jóia da coroa do grupo Star Clippers apresenta todas as comodidades de um iate (inclusive três piscinas) em conjugação com a tradição dos barcos à vela. O catálogo da Star Clippers oferece algumas viagens a partir de Lisboa.

Evok

Foto DR

Elegância com um toque francês, excelência na hospitalidade e a autenticidade de um bairro. O grupo francês apresenta uma colecção de hotéis “artisticamente integrados” na sua vizinhança. Em Setembro será apresentado o cinco estrelas Brach (59 quartos e suítes com terraço), hotel imaginado por Philippe Starck no coração do 16.º arrondissement em Paris. O criador projectou um lugar com romantismo modernista inspirado na arquitectura moderna dos anos 1930 que revelará a sua estrutura de vidro por trás de uma vegetação intensa. Em Abril de 2019, o grupo inaugurará o seu Sinner, igualmente de cinco estrelas, que ficará no Marais da capital francesa. No ano seguinte segue-se o lançamento de Cour des Vosges, 12 apartamentos de luxo na Place des Vosges.

Hyatt

Foto DR

Quarenta e quatro propriedades num total de 11.980 quartos. Este são os números exibidos com orgulho pelo grupo Hyatt, considerado este ano pela revista Fortune como a nona melhor empresa para se trabalhar nos Estados Unidos. Em 2017, a marca inaugurou cinco hotéis de luxo. A saber: Grand Hyatt Baha Mar (Nassau, nas Bahamas), Hyatt Centric Guatemala City, Park Hyatt St. Kitts (Ilha de São Cristóvão, Equador), Park Hyatt Regency Andares (Guadalajara, México) e Hyatt House Santa Fé (Cidade do Máximo). Na semana passada, o grupo abriu as portas ao Hyatt Centric Las Condes, em Santiago do Chile, juntando-se a uma lista de hotéis inaugurados este ano (Colômbia, Brasil, El Salvador, Peru e Honduras). Com várias fitas para cortar nos próximos dois anos, o grupo Hyatt fala de “acomodações alternativas” e de “experiências únicas” para o viajante high-end.

Txai

Construído numa fazenda de 92 hectares, na praia de Itacarezinho, o Txai, considerado o primeiro boutique-hotel do Brasil, localiza-se a 48 quilómetros de Ilhéus e a 15 de Itacaré, na Costa do Cacau, Sul da Bahia. Banhada pelo Atlântico, a região é o único trecho do litoral baiano que esconde nas suas enseadas pequenas praias de areia branca e mar azul. O Txai fica instalado na Área de Protecção Ambiental Itacaré-Serra Grande (APA) e localiza-se a apenas 50 minutos do Aeroporto Jorge Amado.

