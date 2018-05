A bolsa de Lisboa segue em alta acentuada, com as axções da EDP a dispararem 9,4% depois de a China Three Gorges ter lançado na sexta-feira uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) voluntária sobre o capital da empresa.

A China Three Gorges, que já detém 23,27% do capital social da EDP, pretende manter a empresa com sede em Portugal e oferece uma contrapartida de 3,26 euros por cada acção, o que representa um prémio de 4,82% face ao valor de mercado e avalia a empresa em cerca de 11,9 mil milhões de euros.

Pelas 8h30 a EDP seguia a liderar os ganhos no principal índice de referência português, o PSI20, com as acções da empresa liderada por António Mexia a avançarem 9,42% para 3,403 euros.

