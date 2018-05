Um total de 39.112.106 titulos da EDP mudaram de mãos na sessão desta segunda-feira, 14 de Maio, na praça de Lisboa, naquele que foi o primeiro dia após ser conhecida a Oferta Publica de Aquisição sobre o grupo de energia. As acções da EDP encerraram hoje a valorizar 9,32%, nos 3,40 euros.

PUB

A média dos ultimos cinco dias, de acordo com a Reuters, tinha atingido um volume diário de 6,35 milhões de acções da EDP - isto já incluindo o pico de 9,39 milhões de acções transaccionadas no mercado na sexta-feira, 11 de Maio, dia em que se soube, após o fecho, da intenção de compra.

Durante a tarde desta segunda-feira, ainda durante a negociação, a agência Bloomberg avançou que a EDP poderá não recomendar a oferta publica de aquisição, lançada pela China Three Gorges (CTG) na semana passada, ao preço de 3,26 euros por cada título da eléctrica.

PUB

Citando fontes conhecedoras do processo, a agência noticiosa garante que o conselho de administração da EDP poderá reunir já esta semana para tomar uma decisão sobre a OPA, que desde sexta-feira passada à noite é conhecida, sobre a eléctrica e a sua participada EDP Renováveis. A CTG é a maior accionista da EDP, detendo 23,37% do capital.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Segundo a Bloomberg, a administração da EDP – liderada por António Mexia - vê o preço de 3,26 euros por cada título do grupo como demasiado baixo. O valor da oferta pela EDP, que signifique que a CTG tem que desembolsar 9,1 mil milhões de euros para ficar com a totalidade do capital da eléctrica portuguesa, no caso da OPA ser bem sucedida.

A agência noticiosa adianta ainda que a EDP estará já a trabalhar com o grupo UBS no sentido de trabalhar uma possível estratégia de defesa face à OPA chinesa.

Contactada pelo PÚBLICO, a EDP não fez comentários à noticia da Bloomberg.

PUB