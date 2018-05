O Paris Saint-Germain confirmou nesta segunda-feira que o alemão Thomas Tuchel será o substituto do espanhol Unai Emery no comando técnico dos parisienses. O treinador assinou um contrato para as próximas duas temporadas.

Através de um comunicado oficial, o Paris Saint-Germain anunciou que o germânico vai iniciar a preparação da próxima temporada de imediato. Tuchel, que esteve sem treinar durante a presente época, destacou-se na Bundesliga no comando do Mainz, e foi escolhido, no início de 2015-16, para substituir Jurgen Klopp no comando técnico do Borussia Dortmund, onde esteve durante duas temporadas, tendo conquistado uma Taça da Alemanha.

Apesar de ter vencido todas as competições internas esta época, Unai Emery deixa o Paris Saint-Germain depois de ter falhado no plano internacional, onde nunca conseguiu ultrapassar os oitavos-de-final.

