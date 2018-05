O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, suspendeu nesta segunda feira Jorge Jesus do cargo de treinador do Sporting.

Numa reunião que decorreu com a equipa técnica do clube, para além dos jogadores do plantel de futebol, Bruno de Carvalho decidiu suspender o técnico.

Em cima da mesa deverá ter estado a exibição do Sporting na Madeira, onde perdeu por 2-1 com o Marítimo, falhando o acesso à pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Por saber está o nome de quem vai orientar a equipa nos próximos tempos e quem irá estar no banco na final da Taça de Portugal. Uma incógnita é também descobrir como vão reagir os jogadores a esta decisão.



