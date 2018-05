1 de Julho de 2015

Jorge Jesus, sócio n.º 3289 do Sporting, é apresentado no relvado de Alvalade como treinador dos “leões” depois de seis anos de ligação ao Benfica e promete lutar por títulos.

9 de Agosto de 2015

O Sporting começa a época a ganhar, conquistando a Supertaça com um triunfo por 1-0 sobre o Benfica no estádio do Algarve.

15 de Maio de 2016

Jorge Jesus termina a primeira época como treinador do Sporting em segundo lugar, com um recorde de pontos (86), menos dois que o campeão Benfica, um lugar que permite a entrada directa na Liga dos Campeões. Na Taça de Portugal, os “leões” foram eliminados nos “oitavos”, na Liga Europa caíram nos 16 avos-de-final e ficaram-se pela fase de grupos na Taça da Liga.

21 de Maio de 2017

Sporting vence por 4-1, em Chaves, e termina a época em terceiro lugar no campeonato, para além de ter sido eliminado nos quartos-de-final da Taça de Portugal e de não ter passado da fase de grupos na Liga dos Campeões e Taça da Liga.

27 de Janeiro de 2018

Sporting vence final da Taça da Liga nos penáltis frente ao Vitória de Setúbal, depois de ter eliminado nas “meias” o FC Porto, naquele que é o segundo título de Jesus em Alvalade.

5 de Abril de 2018

Sporting perde 2-0 em Madrid com o Atlético e Bruno de Carvalho, num post no Facebook, tece duras críticas à equipa. Apanhado de surpresa após o jogo, Jorge Jesus não comenta a opinião do presidente.

6 de Abril de 2018

Jogadores aguardam em Alvalade pelo presidente, mas ele não aparece. A meio da tarde, a maioria dos jogadores do plantel publica um comunicado nas redes sociais a defender o seu profissionalismo. Bruno de Carvalho reage no Facebook e anuncia a suspensão dos jogadores.

7 de Abril de 2018

Jorge Jesus diz que vai poder convocar quem quiser para o jogo em Alvalade com o Paços de Ferreira. Jogadores e presidente reúnem-se duas vezes, primeiro em Alvalade, depois em Alcochete.

8 de Abril de 2018

Pouco antes do jogo, Bruno de Carvalho volta ao Facebook a dizer que se mantêm os processos disciplinares aos jogadores e a atacar quem o tem atacado. Sporting vence o Paços de Ferreira, jogadores são aplaudidos, Jesus diz que está com os jogadores e Bruno de Carvalho ouve assobios. Depois, o líder “leonino” vai à sala de imprensa e queixa-se dos insultos.

9 de Abril de 2018

Bruno de Carvalho cancela conta no Facebook.

11 de Abril de 2018

“O Sporting é mais importante que tudo”, diz Jorge Jesus na antecipação do jogo da segunda mão com o Atlético Madrid.

12 de Abril de 2018

Sporting vence Atlético em Alvalade, mas não evita eliminação da Liga Europa. Bruno de Carvalho não vai ao estádio. Pouco antes do jogo, SAD diz que retirou os processos disciplinares aos jogadores.

18 de Abril de 2018

Bruno de Carvalho volta a estar no banco do Sporting, no triunfo dos “leões” em Alvalade sobre o FC Porto e o apuramento para a final da Taça de Portugal. Todos festejam e todos são aplaudidos.

5 de Maio de 2018

Sporting empata em Alvalade com o Benfica e fica bem encaminhado para terminar a liga em segundo lugar, mas terminou a série de seis vitórias consecutivas que durava desde a derrota em Madrid. Jorge Jesus, tal como em outras ocasiões, diz que tem contrato por mais um ano e que a continuidade em Alvalade não depende só dele.

13 de Maio de 2018

Sporting fecha o campeonato com uma derrota na Madeira frente ao Marítimo e que deixa os “leões” em terceiro lugar do campeonato e sem possibilidade de lutar pela fase de grupos da Champions. Jesus e os jogadores são confrontados com a insatisfação dos adeptos, tanto no Funchal, como no regresso a Lisboa.

