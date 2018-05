O Manchester City, campeão inglês de futebol, anunciou nesta segunda-feira a ligação por mais dois anos com o guarda-redes brasileiro Ederson, válida até 2025.

"Tenho o prazer de assinar um novo contrato. Significa que o clube aprecia o meu trabalho, que confia em mim e espero responder às suas expectativas no terreno e trazer muita alegria aos adeptos", reagiu o atleta de 24 anos.

O guarda-redes transferiu-se do Benfica para o Manchester City no Verão passado, a troco de 37 milhões de euros, e com contrato de seis anos, vendo agora a sua ligação prolongada.

Ederson, um dos indiscutíveis de Pep Guardiola nos citizens, deve integrar a selexção do Brasil no Mundial 2018 da Rússia, onde o "escrete" procura o seu sexto título. A convocatória de Tite é anunciada nesta segunda-feira.

