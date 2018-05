O México anunciou nesta segunda-feira a lista de 28 jogadores pré-convocados para o Mundial 2018 e entre os eleitos pelo seleccionador mexicano Juan Carlos Osorio estão quatro jogadores com contrato com o FC Porto (Herrera, Reyes, Jesus Corona e Layún) e um com o Benfica (Raul Jiménez).

Para além dos cinco jogadores que nesta época alinharam em Portugal – Layún foi emprestado em Janeiro pelo FC Porto ao Sevilha -, destaque para a chamada do experiente Rafael Márquez, que pode marcar presença na fase final de um Campeonato do Mundo pela quinta vez.

O primeiro adversário do México na Rússia será a Alemanha (17 de Junho), seguindo-se a Coreia do Sul (24 de Junho) e a Suécia (27 de Junho).

Pré-convocados:

Guarda-redes: Guillermo Ochoa (Standard Liege), José de Jesús Corona (Cruz Azul) e Alfredo Talavera (Toluca).

Defesas: Carlos Salcedo (Eintracht Frankfurt) Néstor Araujo (Santos Laguna), Diego Reyes (FC Porto), Héctor Moreno (Real Sociedad), Hugo Ayala (Tigres), Oswaldo Alanís (Getafe), Edson Álvarez (América), Jesús Gallardo (Pumas UNAM) e Miguel Layún (Sevilha).

Médios: Jesús Molina (Monterrey), Rafael Márquez (Atlas), Héctor Herrera (FC Porto), Jonathan Dos Santos (LA Galaxy), Andrés Guardado (Real Betis), Erick Gutiérrez (Pachuca), Marco Fabián (Eintracht Frankfurt) e Giovanni Dos Santos (LA Galaxy).

Avançados: Javier Hernández (West Ham), Raúl Jiménez (Benfica), Oribe Peralta (América), Jesús Corona (FC Porto), Carlos Vela (Los Ángeles FC), Javier Aquino (Tigres UANL), Hirving Lozano (PSV Eindhoven) e Jurgen Damm (Tigres UANL).

