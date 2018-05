Os três primeiros classificados da fase inicial do campeonato de basquetebol conseguiram vencer os dois primeiros jogos dos quartos-de-final do play-off, ficando a uma vitória de carimbarem a passagem às meias-finais da fase final da Liga.

O FC Porto foi o primeiro clube dos três a entrar no pavilhão. O jogo de sábado foi antecipado para a noite de sexta-feira, devido à Liga Europeia que se disputou este fim-de-semana no Dragão Caixa. Frente ao vencedor da Taça de Portugal, os “dragões” venceram o Illiabum por dez pontos de vantagem (102-92), com o poste sérvio Sasa Borovnjak, melhor marcador dos “azuis-e-brancos”, a recolher 20 pontos. No segundo jogo, disputado na noite de domingo, a disputa foi mais equilibrada, com os portistas a registarem um último período de grande qualidade, alcançando uma vitória por 94-75. Os encontros rumam, no próximo fim-de-semana, ao pavilhão do Illiabum, com os visitados na obrigação de vencerem as duas partidas para continuarem na luta pela passagem à semifinal.

Frente ao Galitos, o campeão Benfica teve jogos complicados: no sábado venceu por quatro pontos de vantagem (88-84), e, no domingo, a vitória voltou a ser “arrancada a ferros”, com um triunfo por 75-72. No primeiro jogo destaca-se a exibição do internacional angolano Carlos Morais que, com 25 pontos, foi o mais certeiro das “águias”. No domingo, os Galitos tinham sete pontos de vantagem no final do primeiro período (16-23) mas, ancorados pela força atacante, os “encarnados” conseguiram a reviravolta. Miroslav Todic — 15 pontos e 11 ressaltos —, no lado do Benfica, e Dominique Lee (18 pontos e 9 ressaltos) pelo Galitos, foram as figuras do segundo encontro.

Caso FC Porto e Benfica carimbem passagem às meias-finais, irão defrontar-se nas meias-finais da competição. O jogo grande irá pôr fim à tendência dos últimos dois anos, em que os "dragões" e as "águias" lutaram entre si pelo troféu na final, com uma vitória para cada emblema.

Oliveirense vence em dose dupla

No ramo oposto do play-off, a história repete-se: a Oliveirense, equipa com melhor registo no campeonato, venceu os dois primeiros jogos contra o SC Lusitânia, precisando de mais uma vitória para passar a eliminatória. No primeiro encontro — disputado no sábado, 12 de Maio — a formação de Oliveira de Azeméis bateu os açorianos por 103-94. Travante Williams foi o melhor jogador em campo com um duplo-duplo (12 pontos e 12 ressaltos). No domingo, a Oliveirense repetiu a vitória sobre o Lusitânia, desta feita por 88-66. Os 19 pontos de Dominique Coleman, extremo da equipa açoriana, não foram suficientes para impedirem a derrota. No próximo fim-de-semana, 19 e 20 de Maio, disputam-se o terceiro e quatro jogos da eliminatória, em Angra do Heroísmo, casa do SC Lusitânia. Uma vitória basta para que a Oliveirense confirme passagem para a meia-final da competição.

O CAB Madeira e o Vitória de Guimarães venceram um encontro cada, registando o único empate nas eliminatórias, após os dois encontros iniciais. A jogar em casa, os madeirenses levaram a melhor na primeira partida vencendo o primeiro confronto por 89-97. No dia seguinte, os vimaranenses conseguiram empatar a eliminatória, com uma vitória — novamente — por uma diferença de dois pontos, com o resultado 84-86. Os vitorianos esperam, no próximo fim-de-semana, conseguirem aproveitar o factor casa, tendo hipótese de poder garantir o apuramento para a final, em caso de vitória em dose dupla.

Texto editado por Jorge Miguel Matias

