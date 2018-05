Fábio Coentrão anunciou nesta segunda-feira, através das redes sociais, que comunicou na semana passada ao seleccionador nacional Fernando Santos que não tem as “condições necessárias para representar" Portugal "numa prova com a exigência do Campeonato do Mundo”.

Numa breve nota, o defesa esquerdo, que esta época jogou no Sporting por empréstimo do Real Madrid, informou que “depois de uma grande ponderação”, concluiu que “após uma época muito desgastante”, sente não estar nas “condições necessárias” para representar Portugal na Rússia, mas garante que continuará a estar disponível para jogar pela selecção nacional após o Mundial 2018.

Comunicado de Fábio Coentrão:

“Na semana passada, depois de uma grande ponderação, dei conta ao Selecionador Nacional que, após uma época muito desgastante, sinto não estar nas condições necessárias para representar a Seleção numa prova com a exigência do Campeonato do Mundo.

Jamais virarei as costas ao meu País, e espero poder vir a representar a nossa Seleção mais vezes no futuro. Até lá sou e serei sempre mais um a torcer por fora, até breve.

Boa sorte pessoal.”

