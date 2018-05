Os Boston Celtics entraram no jogo com os Cleveland Cavaliers empenhados em vencer e convencer. E devido à forte entrada na partida, ao intervalo, venciam por 28 pontos (63-35). A resposta dos Cavaliers foi tardia e insuficiente para anularem uma desvantagem que cresceu rapidamente.

PUB

No período inicial os Cavaliers foram absolutamente cilindrados, permitindo ao adversário a construção de uma vantagem confortável. Para termos uma melhor noção da má entrada dos “Cavs”, devemos ter em conta que, na primeira parte do encontro (1.º e 2.º período), os comandados por Tyronn Lue não conseguiram converter um único lançamento triplo em 12 tentativas.

Aliada à ineficácia dos visitantes, os Boston Celtics iam convertendo as suas oportunidades, tendo, no encontro do passado domingo, a sua figura principal em Jaylen Brown — que acabou o jogo com 23 pontos e oito ressaltos. O poste Al Horford controlou o jogo interior, somando 20 pontos e dois bloqueios. Lebron James, estrela dos Cavaliers, não foi além dos 15 pontos, com cinco triplos falhados e sete turnovers.

PUB

No final do encontro, o técnico dos Cavaliers, Tyronn Lue, explicou de forma sucinta o que correu mal à sua formação: “Não jogámos bem. Percebemos isso. Tivemos alguns bons lançamentos que não conseguimos converter. Quatro triplos em 23 tentativas não somos nós.”

Por sua vez, Brad Stevens, treinador dos Celtics, elogiou o colectivo, deixando um recado para a sua equipa a pensar para o segundo jogo da eliminatória: “Acho que os meus jogadores jogaram afincadamente, no jogo de hoje. Vamos ter de jogar ainda melhor na terça-feira”. Os Celtics adiantam-se na eliminatória e colocam pressão nos "Cavs”, com quem voltam a jogar na madrugada de terça para quarta-feira.

Final da conferência Oeste prestes a começar

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na madrugada desta terça-feira, os actuais campeões, Golden State Warriors, defrontam os Houston Rockets, no primeiro jogo da final da Conferência Oeste que determinará o segundo finalista. Ambas as equipas conseguiram parciais idênticos (4-1), na última eliminatória, alimentando esperanças de poderem chegar à grande final da NBA. O último dos Rockets foi conquistado na época 94-95, após vencerem quatro jogos consecutivos aos New York Knicks (4-0).

Os Warriors não são estranhos à pressão, tendo conquistado dois campeonatos da NBA nos últimos três anos. Curiosamente, devido a este emparelhamento, se os Warriors e os Cavaliers conseguirem ultrapassar os seus adversários, verificar-se-á a reedição das últimas três finais (2015,2016, 2017), com vantagem para os Warriors que se sobrepuseram aos Cavaliers em 2015 e 2017.

Texto editado por Jorge Miguel Matias

PUB