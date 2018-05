O Beitar de Jerusalém — equipa com maior representação no país — vai mudar a sua designação para Beitar “Trump” Jerusalém, numa manobra que pretende simbolizar gratidão para com o presidente americano pela mudança da embaixada americana em Israel para a cidade em que o clube se encontra sediado. Ainda não é claro se a nova designação será permanente ou apenas pontual. De acordo com o Jerusalem Post, a alteração requer ainda a aprovação da Federação Isarelita de Futebol e pode acarretar consequências para o clube, visto que “Trump” — nome de uma marca de vodka do país — é uma marca registada, de acordo com o diário israelita.

Numa publicação na página de Facebook, o clube justifica esta mudança na sua nomenclatura: “Durante 70 anos, Jerusalém tem aguardado pelo reconhecimento internacional, até que o presidente Donald Trump, numa atitude corajosa, reconheceu Jerusalém como a capital eterna de Israel”, pode ler-se no comunicado do Beitar.

O timing da decisão não foi escolhido ao acaso: o comunicado coincide com o 70.º aniversário da independência de Israel e com a inauguração da nova embaixada americana, sediada em Jerusalém, decisão que enfureceu os palestinianos e a comunidade muçulmana a nível internacional.

Desportivamente falando, apesar da popularidade junto dos israelitas, o Beitar não tem tido muito sucesso dentro das quatro linhas. O clube terminará o campeonato em segundo lugar, atrás do Hapoel, que se sagrou esta temporada tricampeão israelita. O último título do Beitar na principal competição israelita remonta à época 2007-08, temporada em que o clube se sagrou bicampeão pela segunda vez na sua história.

“Aqui estamos, os adeptos mais racistas do futebol”

A citação é cantada, com orgulho, pelos milhares de adeptos que se deslocam semanalmente ao estádio do Beitar de Jerusalém: "Aqui estamos, os adeptos mais racistas do futebol". O clube foi fundado em 1936, como parte de um movimento nacionalista israelita e manteve-se, ao longo destes 82 anos, como um símbolo da ala direita israelita.

O documentário “Para Sempre Puro”, realizado por Maya Zinshtein, traçou um perfil aos adeptos do clube, naquele que foi um dos maiores momentos de tensão na sua história: a contratação de dois muçulmanos. Até então, os jogadores que representavam o clube eram judeus ou cristãos. Os muçulmanos são considerados impuros pelos adeptos, que se orgulhavam que nenhum jogador desse credo tivesse vestido a camisola amarela do clube.

Em 2013, numa decisão inédita, o proprietário do clube, Arcadi Gaydamak, anunciou a contratação de dois muçulmanos chechenos. O documentário mostra a reacção dos adeptos que chegaram a invadir treinos da equipa em protesto contra a decisão. Quando, no primeiro jogo após a sua contratação, Zaur Sadayev marcou um golo, o sector "ultra" do clube não festejou e abandonou o estádio em protesto. “La Família”, o principal grupo organizado de adeptos do clube, não perdoou a “ofensa à pureza do clube”, como lhe chamavam, boicotando vários encontros. Os jogadores muçulmanos acabaram por deixar o clube, devido à pressão e ameaças a que foram sujeitos.

Texto editado por Jorge Miguel Matias

