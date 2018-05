Margot Kidder, que foi a Lois Lane do Super-Homem de Christopher Reeve, morreu no domingo aos 69 anos de idade, na sua casa do estado americano do Montana. A actriz nascida no Canadá participou nos quatro filmes em que Reeve interpretou a personagem de banda-desenhada – Super-Homem: O Filme (1978), Superman II – A Aventura Continua (1980), Superman III (1983) e Superman IV – Em Busca da Paz (1987) — no papel da jornalista do Daily Planet e “namorada” do super-herói nascido no planeta Krypton. Mas a actriz ficou igualmente conhecida pela sua luta com as doenças mentais. Maníaco-depressiva desde criança, acabaria por ser diagnosticada com doença bipolar, sofrendo em 1996 um colapso mental de grande envergadura que a levou a fugir de casa e viver como sem-abrigo durante quatro dias.

PUB

Filha de um engenheiro de minas e de uma professora, Kidder mudou-se para os EUA para prosseguir os seus estudos de representação, tornando-se regular nas festas e encontros da geração da “nova Hollywood” dos anos 1970 – foi aí que conheceu e namorou com Brian de Palma, que lhe deu o papel principal num dos seus primeiros filmes, Sisters (1972). Enquanto actriz, teve vários papéis importantes durante os anos que se seguiram — contracenou com Robert Redford em O Grande Circo de George Roy Hill (1975), ou com Peter Fonda e Warren Oates em 33º à Sombra (1975), escrito e dirigido pelo romancista Thomas McGuane, que foi igualmente o primeiro dos seus três maridos. Mas o estrelato apenas surgiu com a sua interpretação de Lois Lane, e com o par romântico que formou com Christopher Reeve nas adaptações cinematográficas do popular super-herói pelo produtor Alexander Salkind.

Entre os dois primeiros-filmes do Super-Homem, Kidder surgiu num dos mais populares filmes de terror dos anos 1970, Amityville – A Mansão do Diabo (1979) de Stuart Rosenberg, e em O Trio do Amor (1980), remake por Paul Mazursky de Jules e Jim de François Truffaut. Mas a sua carreira no cinema praticamente terminaria após o terceiro filme de Superman, realizado em 1983 por Richard Lester. Apesar de participar ainda pontualmente em longas-metragens, dedicou-se essencialmente à televisão, com participações em telefilmes e séries como Crime, Disse Ela, A Lei de Burke, La Femme Nikita ou, numa piscadela de olhos à sua personagem mais conhecida, Smallville, a série sobre a adolescência do Super-Homem. A sua morte, aos 69 anos de idade, foi confirmada pela sua agente.

PUB

PUB