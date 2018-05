Esta colectânea reúne contos de autores russos que datam desde a segunda metade do século XIX até às primeiras décadas do século XX. Parece ter sido critério editorial não incluir escritores dessa vasta paisagem literária, clássicos ou outros, cuja obra esteja já traduzida em português; o objectivo desta edição — que surge como resultado de um desafio lançado aos alunos do curso de língua russa do Instituto de Línguas da Universidade Nova de Lisboa — é mostrar textos curtos, sob a forma de conto, de nomes ainda desconhecidos do público (a excepção é Ivan Turgenev).

Vários de entre estes autores viram as suas obras banidas pelo regime soviético da história oficial da literatura russa, tendo alguns dos seus livros sido publicados apenas após a Perestroika. É o caso, por exemplo, de Yuri Tynianov (1894-1943), que nos anos 1930 queimou a maioria dos seus manuscritos, para poder evitar as prisões do regime — o seu conto O papagaio de Bruks encerra a colectânea. Esta história, que faz lembrar os ambientes de alguns livros de Joseph Roth ou de Isaac Bashevis Singer, descreve a vida da comunidade judaica numa aldeia algures na Rússia, sem adoptar porém o tom mais ou menos miserabilista ou sofrido que caracteriza os escritos de certos autores que têm os judeus asquenazes como objecto, antes sublinhando a sua capacidade de triunfar na adversidade.

O Fantasma no Palácio dos Engenheiros e outros contos russos Autoria: Ivan Bunin, Ivan Turgenev, Fiodor Sologub e outros

Outro autor banido pelo regime soviético (já antes o fora também pelo regime czarista) foi Arkadi Averchenko (1881-1925) — o mais representado nesta colectânea, com cinco contos. Da sua escrita sobressaem o gosto pelas situações absurdas em que se movem personagens grotescas e a mordacidade das observações sobre a vida da classe média urbana, patente no conto que abre este livro, O Cavaleiro da Indústria.

A principal corrente da literatura russa no século XIX era o realismo (conforme faz notar Larissa Shotropa, uma das coordenadoras desta antologia e autora da sua informada introdução), com a sua inclinação para “tratar os assuntos (…) mostrando os conflitos, as características, positivas ou negativas, da vida social e privada”, criando personagens representativas que reflectem sobre as contradições da realidade. Destacaram-se nesta corrente (para nomear apenas autores incluídos na colectânea) nomes como Nicolai Lesskov (considerado por Tchékhov o seu mestre), Ivan Turgenev, Mikhail Saltykov-Shchedrin e Fiodor Sologub. Com a chegada do novo século, aconteceram mudanças na literatura russa: o conto parece querer “substituir” o romance, o modo de olhar apura-se, dedicando um maior interesse à vida privada da classe média, e o realismo perde as suas características; entre os autores que “matam os pais” do realismo estão Ivan Bunin (o primeiro autor russo a ser distinguido com o Nobel da Literatura) e Vladimir Korolenko — mas sobretudo Máximo Gorki, que não foi incluído na antologia. Como características deste “novo tempo” e desta nova escrita, podem apontar-se o desejo de revisão dos valores tradicionais, o desinteresse por uma visão objectiva da realidade, a “morte” do velho escritor-profeta, e uma vontade de maior expressão do artista, valorizando mais os “aspectos psicológicos e o subconsciente” das personagens, conforme nota a introdução. A atenção ao individual, ao sonho e ao inconsciente, ganha terreno como característica de uma nova corrente, o modernismo, representado nesta colectânea por Aleksandr Blok, com Ramsés.

Após a Revolução de Outubro de 1917, e já no final da década de 1920, um artigo de Estaline, Ano de mudanças grandiosas, vem dar começo a uma purga, desencadeando uma série de medidas que afectam gravosamente a criação artística: são proibidos os grupos literários que não sejam proletários, é interdita a tradução de autores ocidentais, vários escritores (muitos foram depois presos e morreram no cárcere) deixam de ser publicados. Impõe-se como paradigma o “realismo socialista”, que introduz novos temas e novas personagens, e uma maneira de olhar para o mundo que mais não era do que a construção de uma “realidade” que em verdade não existia. Alguns escritores conseguirão emigrar, entre eles Aleksandr Kuprin, autor dos melhores contos desta colectânea, da qual constam três das suas histórias — O Caniche Branco é modelar.

