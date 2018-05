Durante o primeiro fim-de-semana do Festival de Cinema de Cannes – que arrancou na passada terça-feira e prossegue até 19 de Maio – Sara Sampaio pisou a passadeira e participou em eventos.

PUB

A modelo portuguesa começou, na sexta-feira, por ir a um evento da marca joalheira Chopard, com um vestido preto Julien Macdonald, com um decote com tecidos cruzados e uma racha no meio. No sábado, pisou a passadeira vermelha para assistir à estreia do filme Girls of the Sun. Fê-lo com um vestido Zuhair Murad bege, com um padrão geométrico brilhante. Finalmente, no domingo, a modelo esteve no Fashion for Relief, um evento fundado por Naomi Campbell para angariar fundos para diferentes causas. Na passadeira vermelha, posou com um vestido Roberto Cavalli, com alguma transparência, decorado com cristais.

Na fotogaleria acima mostramos-lhe os diferentes looks.

PUB

PUB