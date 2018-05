Melania Trump foi operada ao fígado, informou nesta segunda-feira o gabinete da primeira-dama dos Estados Unidos. A mulher de Donald Trump recebeu tratamento médico no Walter Reed National Military Medical Center, nos arredores de Washington.

“Esta manhã, a primeira-dama Melania Trump sujeitou-se a uma embolização para tratar um problema benigno no fígado. O procedimento foi bem sucedido e não foram registadas complicações”, informou a directora de comunicações de Melania, Stephanie Grisham, através de um comunicado, citado pela CNN.

Melania, de 48 anos, deverá permanecer internada durante o resto da semana. Enquanto estava a ser operada, o marido, Donald Trump, manteve-se na Casa Branca. Ao final do dia, o Trump partilhou no seu Twitter que estava a caminho do centro médico para visitar a primeira-dama.

Melania torna-se na primeira-dama em funções a receber uma intervenção cirúrgica desta dimensão desde que Nancy Reagon teve de fazer uma mastectomia, em Outubro de 1987, semanas depois de ter sido diagnosticada com cancro.

“A primeira-dama aguarda com expectativa uma completa recuperação para que possa continuar o seu trabalho em defesa do interesse das crianças”, acrescenta o mesmo comunicado.

