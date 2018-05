Passaram 175 dias desde que a empresa Boston Dynamics divulgou o vídeo em que mostrava a agilidade do robô Atlas, uma máquina antropomórfica com 1,50 metros de altura, capaz de dar saltos mortais e fazer piruetas, apesar dos 75kg de peso (a primeira versão era mais alta e mais pesada).



Menos de seis meses depois, a mesma empresa – que pertencia ao Google e foi vendida no Verão de 2017 aos japoneses da Softbank (a principal investidora da Uber desde Novembro) – publicou um novo vídeo em que mostra outros talentos que o Atlas entretanto desenvolveu. E, como as imagens mostram, depois de dar mortais, o Atlas é agora capaz de correr autonomamente no exterior, ou de caminhar por uma mata ou bosque, saltando por cima de obstáculos que estejam no caminho.



No site deste projecto, a Boston Dynamics (que nasceu no famoso MIT) explica que ele é "o exemplo mais recente de uma linha de robôs humanóides avançados" que estão a desenvolver. "O sistema de controlo do Atlas controla movimentos dos braços, do torso e das pernas para conseguir movimentar todo o corpo". E a capacidade que tem para se equilibrar "enquanto executa tarefas" é outra das suas características, anotam os responsáveis.



O corpo é construído com base na impressão 3D, "de modo a poupar peso e espaço". O resultado é um robô "compacto" com "um rácio força/peso elevado". Munido de visão estéreo, dispõe de outros sensores que lhe "permitem mover-se em ambientes diferenciados, incluindo terrenos irregulares". Se for empurrado, é capaz de se reequilibrar. E se cair, consegue levantar-se, desde que a bateria que o alimenta tenha energia e graças às 28 articulações que equipam o corpo.



Resta esperar por um próximo vídeo que mostre Atlas a passear sem ajuda o Spot Mini, um robô de quatro pernas, que se assemelha a um cão e que é o protagonista do segundo vídeo que a empresa divulgou a 10 de Maio. Nesse vídeo, significativamente mais longo, o SpotMini demonstra ser capaz de aprender sozinho um percurso e de caminhar de forma autónoma, evitando igualmente osbtáculos que surjam no caminho.



Com 25kg de peso e 84 centímetros de altura, é totalmente eléctrico, alimentado por bateria e equipado com 17 articulações. No teste agora divulgado, o SpotMini é primeiro guiado por um trajecto pré-determinado por humanos. Durante o percurso, o robô constrói um mapa espacial usando dados obtidos pelas câmaras que tem na frente, na parte de trás e nos lados. Obtido o mapa, o SpotMini é capaz de repetir o percurso de forma autónoma, combinado dados obtidos no primeiro percurso e dados da sua posição fornecidos pelas câmaras, o que lhe permite saber onde está e, eventualmente contornar ou evitar obstáculos. Victor Ferreira