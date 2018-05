O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, retoma as suas funções nesta segunda-feira, depois de ter sido submetido a uma segunda intervenção cirúrgica pulmonar no dia 4 e substituído no cargo por Jorge Lacão.

Fonte do gabinete de Ferro Rodrigues adiantou à agência Lusa que o regresso às habituais funções acontecerá na segunda-feira, cerca das 15h, depois de o presidente da Assembleia da República ter tido alta hospitalar na passada terça-feira.

O presidente da Assembleia da República foi submetido no dia 4 deste mês, "com sucesso", a uma nova intervenção cirúrgica pulmonar, conforme estava previsto.

Na terça-feira, Ferro Rodrigues teve alta hospitalar depois desta segunda intervenção cirúrgica ao pulmão, tendo agradecido as "inúmeras manifestações de solidariedade" que recebeu nos últimos dias.

Tal como na primeira cirurgia, realizada no dia 21 de Março, esta segunda operação decorreu no Hospital Pulido Valente, em Lisboa.

Ferro Rodrigues voltou a ser substituído nas funções de presidente da Assembleia da República pelo vice-presidente eleito pelo PS, Jorge Lacão.

Na primeira operação, o presidente da Assembleia da República voltou ao trabalho pouco mais de uma semana depois, em 29 de Março.

Na altura em que foi anunciada a primeira intervenção cirúrgica, o gabinete de Ferro Rodrigues - a segunda figura na hierarquia do Estado - admitia já a possibilidade de uma posterior intervenção no outro pulmão, em função da avaliação clínica, o que se veio a concretizar na passada sexta-feira, dia 4 de Maio.

