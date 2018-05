“E a justiça o que vai fazer?”

Um leitor escreveu uma carta, com o título em epígrafe, para este jornal – foi publicada no dia 6 de Maio -, interrogando-se e expressando a sua perplexidade pelo facto de existir tanta corrupção no nosso país. O que será curioso é que sem se dar conta, sem se aperceber, o sr. Morato Gomes acabou, em parte, por encontrar a resposta nas suas próprias interrogações, nas suas próprias indagações. Assim aproveito para o elucidar – com base, como digo, nas suas interrogações – que existe corrupção porque, efectivamente, “existe uma ausência de valores, de princípios e o sentido da honra desapareceu” ( acertou na muche, sr. Morato Gomes!). Quanto à justiça é facto que esta “deixará prolongar os diversos casos no tempo, protegendo os culpados” ( em muitos casos isso sucederá).

E finalizo: enquanto houver quem enalteça “ um engenheiro”, diplomado ao domingo, (caso de um leitor da Póvoa de Varzim que escreveu uma carta para o PÚBLICO no mesmo dia 6), acredite sr. Morato, a corrupção continuará, pari passu, com uma justiça lenta, trôpega e emperrada. É próprio do sistema e do regime nesta sociedade do espectáculo em que vivemos.

António Cândido Miguéis, Vila Real

Muito mau

Trump rasgou o acordo com o Irão. Diz que era mau e o quer melhorar, dispensando-se de concretizar o que quer mesmo alterar. Ficamos conversados. O objetivo real é prejudicar o Irão e diminuir a sua influência no Médio Oriente, em benefício dos seus rivais, na minha opinião muito mais as monarquias do Golfo, especialmente a Arábia Saudita, do que Israel. Este facciosismo dos EUA, para o qual pretende arrastar a Europa é mau, muito mau…

O Irão nunca aceitará um estatuto de menoridade. Tudo o que seja forçá-lo nessa direcção, apenas ajudará as facções internas mais radicais, que o querem manter como pária do mundo. Os iranianos e as iranianas merecem viver com mais liberdade e a história já devia ter ensinado que não é acossando por fora que isso acontece, especialmente num país com a dimensão, história e personalidade da antiga Pérsia. Tem que ser por dentro e esse processo estava em curso.

O projeto hegemónico da Arábia Saudita agudizou o conflito sírio, está há três anos a massacrar o desgraçado Iémen, tentou, sem sucesso, desestabilizar o Líbano e procurou isolar e submeter os primos do Qatar. Com argumentos que talvez um dia se conheçam, empurrou Trump a destruir a normalização do Irão. O preço vai ser elevado.

Carlos J F Sampaio, Esposende

Nada mais que ódio

Os radicais iranianos afirmam que os EUA não são confiáveis. E não é que têm razão? Que se pode chamar a um país que, apesar dos famigerados e infalíveis “pesos e contrapesos”, permite ao seu Presidente que rasgue, viole, desrespeite e desonre compromissos anteriores assumidos pelas instâncias legais?

Bem sabemos que a vaidade incomensurável de Trump o impele a contrariar e desfazer tudo o que o seu antecessor fez, aparentemente e apenas para afagar o ódio visceral que lhe dedica. Qualquer dirigente de uma potência mundial saberá que decisões deste tipo, eminentemente de ordem pessoal, não são razões de Estado. Excepto Trump, esse “predestinado”.

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

