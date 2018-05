O movimento anti-sistema e independentista Candidatura de Unidade Popular (CUP) decidiu que os seus quatro deputados no parlamento de Barcelona se vão abster na votação para investir o presidente do governo – o que significa que Quim Torra será eleito na segunda-feira.

PUB

Torra não conseguiu ser eleito presidente da Generalitat na primeira votação, no sábado, que exigia maioria absoluta – teve 66 votos contra 65 do bloco constitucionalista. Na segunda votação precisa apenas de maioria simples, o que lhe dão os deputados do Juntos pela Catalunha e da Esquerda Republicana da Catalunha (ERC).

Segundo o jornal ABC, a CUP decidiu o seu sentido de voto depois de Torra, deputado do Juntos Pela Catalunha, ter dito no seu discurso de sábado que defendia uma "república catalã" – um porta-voz do partido anti-sistema reconheceu a este jornal que a CUP valorizou o tom das palavras de Quim Torra.

PUB

Este prometeu "trabalhar incansavelmente para a república" e "restaurar as instituições" catalãs. Disse ainda que o seu governo será "provisório" e que deixará de o ser quando Carles Puigdemont regressar para ser investido.

O porta-voz da CUP no parlamento de Barcelona acautelou que o partido fará uma oposição frontal a Quim Torra se este adoptar uma política de autonomia mas não de ruptura com Espanha.

PUB