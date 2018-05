No dia 14 de Maio de 1948, os convidados chegaram ao Museu de Telavive. Tinha-lhes sido pedido para não contarem a ninguém o que ali iam fazer. Mas ao entrarem no Boulevard Rothschild perceberam que não havia segredo — meia cidade estava ali, à espera de David Ben Gurion, que chegou às quatro da tarde. Já dentro do edifício, proclamou a criação do Estado de Israel, escassas horas depois de ter expirado o mandato britânico naquela parte da Palestina. “Este é o direito natural do povo judeu. Ser como qualquer outra nação.” Não é, como mostram as 14 guerras em que participou ao longo da sua História e que lhe permitiram não apenas consolidar território, mas fazê-lo crescer.