Há 19 anos que uma equipa do FC Porto não festejava um título nacional de futebol na Avenida dos Aliados. Coube à formação liderada por Sérgio Conceição este regresso às varandas da Câmara do Porto e a festejar o campeonato 2017/2018 com adeptos, família e amigos naquela que é um ícone da segunda maior cidade do país.