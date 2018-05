O Sporting tinha a Liga dos Campeões nas mãos, mas deixou-a fugir. Os "leões" perderam (2-1) na Madeira frente ao Marítimo, ao mesmo tempo que o Benfica vencia o Moreirense na Luz, uma combinação de resultados que deixou os "encarnados" no segundo lugar e apurados para a terceira pré-eliminatória da Champions.

Foi uma exibição muito cinzenta da equipa de Jorge Jesus no Funchal e foi a equipa da casa a colocar-se em vantagem aos 31', com um golo de cabeça do camaronês Joel.

Os "leões" reagiram de imediato, com Bas Dost a fazer o empate aos 32', após passe de Gelson Martins, mas não conseguiram marcar o golo que precisavam para chegar ao segundo posto.

Não marcaram e acabariam por sofrer o golo da derrota já em tempo de compensação, com um remate fraco de Ghazaryan, num lance com muitas culpas para Rui Patrício.

"Tínhamos de fazer mais. A equipa não foi tão fresca como normalmente é. Alguns jogadores já sentem os 60 jogos. Estivemos sempre na linha do risco quando estava 1-1. Agora há que recuperar a equipa, isto foi difícil. A equipa sentiu muito esta derrota e a forma como os adeptos não gostaram da derrota", comentou Jorge Jesus, em declarações à SportTV.

