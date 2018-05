O segundo lugar no campeonato, garantido neste domingo pelo Benfica, graças a um triunfo sobre o Moreirense, foi encarado com satisfação moderada pelo treinador das "águias", Rui Vitória, que falou num "prémio meritório"

"Não sendo possível chegar ao título, este acabou por ser um prémio meritório. Foi um ano difícil, cruel, mas os jogadores mereciam", assinalou o técnico, na flash interview pós-jogo. "Acaba por ser um prémio sobre o adversário directo. Claro que na segunda parte acabámos por jogar com o outro resultado, pois era fundamental ficar com o segundo lugar", acrescentou.

Sobre o balanço do campeonato e, em particular, sobre o título do FC Porto, Rui Vitória defendeu a mesma posição que teve na passada jornada. "Eu digo sempre o que penso, sinto e vejo. Não sou hipócrita e não posso dar os parabéns a quem me tratou mal e chamou nomes. O campeonato acabou, cada um tem o mérito que tem".

