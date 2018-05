O Chelsea foi este domingo goleado (3-0) na deslocação a Newcastle, perdendo a última oportunidade de discutir uma vaga na Liga dos Campeões, garantida pelo Liverpool, que não teve dificuldades para bater (4-0) Brighton Hove Albion. Com um golo de última hora do brasileiro Gabriel Jesus (90+4'), o Manchester City estabeleceu um novo recorde ao atingir a fasquia dos 100 pontos na Premier League.

Caiu o pano na Liga inglesa, com o campeão Manchester City em descompressão e a evitar novo nulo mesmo ao cair do pano do jogo de Southampton, fechando a época com 19 pontos de vantagem sobre o Manchester United e um novo máximo em termos pontuais no campeonato.

Com os dois primeiros lugares definidos e o quadro de despromoções igualmente decidido (só um verdadeiro milagre salvaria o Swansea de Carlos Carvalhal, que perdeu, por 1-2, em casa frente ao Stoke City), sobrava a luta pelos terceiro e quarto lugares, com Chelsea, Liverpool e Tottenham a disputarem a melhor posição na grelha final.

O Chelsea fracassou em Newcastle, de onde saiu vergado a uma goleada (3-0), com um bis do espanhol Ayoze Pérez em quatro minutos, depois de Gayle (23') ter reduzido drasticamente as esperanças dos "blues". Com este resultado, Antonio Conte falha o apuramento para a Liga dos Campeões, mesmo que o Liverpool venha a conquistar o troféu na final de Kiev, frente ao Real Madrid.

O Liverpool esteve virtualmente no pódio, mas o Tottenham conseguiu recuperar de uma desvantagem de 1-3 frente ao Leicester, acabando por vencer por 5-4 num jogo emocionante.

