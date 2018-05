José Couceiro anunciou este domingo, no final do jogo em que o V. Setúbal garantiu a permanência com uma vitória, por 1-0, sobre o Tondela, que não continuará no comando técnico dos sadinos.

Couceiro admitiu existirem divergências com a direcção do clube, defendendo que, "quando as ideias não são coincidentes, os caminhos separam-se".

"Não tenho capacidade psicológica para continuar. Estou no limite. Há alturas em que temos de parar", referiu o técnico que orientava os sadinos desde 2016 , garantindo que parte sem mágoa.

