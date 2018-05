O árbitro da Associação de Futebol do Porto Jorge Sousa foi nomeado para dirigir neste domingo o Marítimo-Sporting, da 34.ª e última jornada da I Liga e que pode ser decisivo na atribuição do segundo lugar no campeonato.

PUB

Além deste jogo, o Conselho de Arbitragem divulgou os árbitros dos restantes seis jogos que fecham o campeonato, tendo sido escolhido Fábio Veríssimo para o Benfica-Moreirense, a outra partida em que está em jogo o segundo lugar, com o “encarnados” na corrida, e a luta pela permanência, na qual estão envolvidos os minhotos.

Árbitros para os jogos da 34.ª e última jornada, agendados para as 18h00:

PUB

Marítimo - Sporting, Jorge Sousa (AF Porto).

Benfica - Moreirense, Fábio Veríssimo (AF Leiria).

Rio Ave - Sporting de Braga, Rui Costa (AF Porto).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Feirense - Estoril Praia, Artur Soares Dias (AF Porto).

Portimonense - Paços de Ferreira, Tiago Martins (AF Lisboa).

Vitória de Setúbal - Tondela, Luís Godinho (AF Évora).

PUB