Uma semana depois de ter conquistado em solo português o Estoril Open, do circuito ATP 205, o tenista português João Sousa foi neste domingo afastado do torneio Masters 1000 de Roma, ao perder na segunda ronda do qualifying com o chileno Nicolas Jarry.

Sousa, que na primeira ronda rinha vencido outro adversário sul-americano, o argentino Horácio Zeballos, perdeu desta feita pelos parciais de 6-4 e 6-3.

O tenista português, que fez história com o triunfo na final do Estoril Open, ocupa a 48.ª posição do ranking mundial, classificação na qual o chileno que o eliminou ocupa o 63.º lugar.

