Lewis Hamilton (Mercedes), tetracampeão mundial de Fórmula 1, venceu este domingo o Grande Prémio de Espanha, deixando o alemão Sebastian Vettel (Ferrari) a 17 pontos da liderança.

Valtteri Bottas (Mercedes) foi segundo classificado na Catalunha (a 20,59 segundos), quinta prova do Campeonato de Mundo, garantindo a dobradinha para o construtor alemão, que destronou a Ferrari.

Vettel terminou na quarta posição, atrás do Red Bull de Max Verstappen, somando 12 pontos no Mundial.

A dominating drive from @LewisHamilton ?? Your full #SpanishGP classification ?? pic.twitter.com/Qp4FamGYQN

DRIVER STANDINGS (Round 5/21)@LewisHamilton now has a 17 point lead at the top of the championship#SpanishGP ???? #F1 pic.twitter.com/rFFYcoWbvM