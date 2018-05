Dimitrios Papadatos garantiu o seu primeiro título do European Challenge Tour, ao assinar uma volta final de 69 pancadas (-3) no Morgado Golf Resort, em Portimão, para vencer o 56.º Open de Portugal Morgado Golf Resort com duas pancadas de vantagem sobre a concorrência.

O australiano começou o último dia em Portimão a um shot dos líderes José-Filipe Lima e Stuart Manley, mas ultrapassou-os com dois birdies nos seus primeiros quatro buracos e nunca mais olhou para trás.

O jovem de 26 anos, três vezes vencedor do PGA Tour da Australásia, voltou a fazer birdie no 10 para aumentar a vantagem sobre o grupo de perseguidores e apesar de perder uma pancada para o par no 16 conseguiu o seu quarto birdie do dia no 17.

Depois de lidar com as condições de vento durante todo o dia, o jogador de Sydney ficou com um putt para par de 2,5 metros complicado no 18, mas não falhou e ficou a ser o líder na clubhouse com 281 (-7).

Com o favorito da casa, Lima, incapaz de forçar o play-off no 18, Papadatos foi coroado campeão, naquela que foi a sua primeira vitória na Europa.

"É muito bom e um grande alívio, especialmente depois dos últimos dois dias", disse ele. "Tem sido muito ventoso e difícil, foi preciso produzir resultados num campo muito complicado. Joguei bem o campo hoje. Estava muito sólido. Já tive algumas vitórias na Austrália, nunca ganhei na Europa, então talvez esta não seja a maior que já tive, mas é definitivamente a mais importante, já que vai me trazer até aqui."

E acrescentou: "Eu tenho tentado nos últimos dois ou três anos vir para a Europa, para o circuito principal (European Tour), pelo que este foi um grande passo em frente e que me vai ajudar muito.”

“Voei para Portugal na segunda-feira à hora do almoço e só marquei os meus voos na sexta-feira passada, por isso este torneio não estava no meu radar. Estava antes a caminho Walton Heath para uma das pré-qualificações para o Open dos EUA, mas com a minha categoria acabei por consegui entrar aqui em Portugal. Estava como segunda reserva para a Espanha na próxima semana, e esta vitória garante estarei lá.”

Com a vitória em Portugal Papadatos sobe para o nono lugar na Road to Ras Al Khaimah com 32.000 pontos.

Lima, cuja quota do segundo classificado é a mais alta de um português em casa, também sobe no Ranking e ocupa agora o 16º lugar com 16.350 pontos.

