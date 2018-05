O Club Brugge sagrou-se este domingo campeão belga ao empatar (1-1) com o Standard Liège, liderado pelo português Sá Pinto, conquistando o 15.º título do seu historial.

O Club Brugge recuperou a coroa perdida para o Anderlecht na época passada, somando, a uma jornada do fim do play-off de apuramento do campeão, mais quatro pontos do que o Standard Liège, que esteve a vencer mas acabou por consentir o empate a três minutos do intervalo.

