O Benfica fechou o campeonato com um prémio de consolação que se chama Liga dos Campeões. No Estádio da Luz, os "encarnados" venceram, com dificuldade, o Moreirense (1-0) e beneficiaram de uma derrota do Sporting na Madeira, para garantirem o segundo lugar da Liga.

O momento que decidiu a partida surgiu aos 51', quando Jonas converteu uma grande penalidade que puniu uma mão na bola de Alfa Semedo, dentro da área do Moreirense. O brasileiro voltou aos golos (fez o 34.º na Liga e confirmou o título de melhor marcador da prova) e deixou o Benfica em vantagem, que se manteve até final.

O resultado acabou por ser suficiente para as pretensões dos "encarnados", devido ao triunfo do Marítimo sobre o Sporting, fechando as "águias" a prova com 81 pontos contra 78 dos "leões", que terminaram em terceiro.

"Ficámos nesta última jornada em desvantagem, mas acaba por ser um prémio esta vantagem sobre um adversário directo. Nesta altura temos de ser racionais e na segunda parte, sabendo que era este o objectivo que queríamos, optámos por controlar a partida e garantir o segundo lugar", resumiu Rui Vitória, em declarações à BTV.

