O Benfica fechou o campeonato 2017-18 com um chorudo prémio de consolação que se chama Liga dos Campeões. Um objectivo que parecia desfocado antes do arranque da 34.ª jornada e que assim permaneceu durante largos períodos do embate com o Moreirense, até que a eficácia de Jonas (1-0) e a queda do Sporting na Madeira mantiveram a equipa no segundo lugar. Numa tarde com muitos assobios no Estádio da Luz, a despedida da temporada foi feita com um misto de alívio e satisfação.

Depois do empate em Alvalade, naquela que foi a melhor exibição nesta recta final da época, os “encarnados” entraram em campo a dependerem de terceiros para assegurarem um lugar na pré-eliminatória da Champions — e um cheque que poderá chegar aos 40 milhões de euros. Antes de porem os olhos no Funchal, porém, precisavam de ultrapassar um Moreirense que ainda não estava a salvo da despromoção e que se apresentou em Lisboa com a intenção (primeira e única) de fechar os caminhos da baliza ao rival.

Positivo/Negativo Positivo Grimaldo O melhor do Benfica. Competente a defender e criador de desequilíbrios a atacar, o espanhol foi uma pedrada no charco e esteve nos melhores lances da partida.

Positivo Neto Incansável, ocupou com critério o espaço à frente dos centrais e ainda saiu a jogar com qualidade, nas poucas vezes em que o Moreirense decidiu fazer uso da bola Negativo Pizzi Acaba a época a quilómetros do jogador influente que foi nos últimos anos. Displicente no passe, foi incapaz de fazer a diferença nas poucas vezes em que a equipa chegou a zonas de criação. E acabou justamente substituído.

Perante o 4x1x4x1 do minhotos, sempre muito compacto e organizado, o Benfica sentiu as dificuldades por que tantas vezes passou nos últimos meses. Lento a circular a bola e sem capacidade de engrenar passes de ruptura, raramente se acercou com perigo da área adversária e ficou dependente da dinâmica promovida por Grimaldo, Cervi e Zivkovic. Foi por esse corredor, de resto, que deu umas (poucas) pinceladas no jogo.

Aos 18’, a melhor jogada de envolvimento da partida resultou num cruzamento perfeito de Grimaldo e num falhanço inusual de Jonas, apertado por Jhonatan mas já dentro da pequena área. O sofrimento na Luz estava para durar e a tendência manter-se-ia até ao apito final.

Das cabinas, ao intervalo, terá saído um pedido de maior intensidade e os 10 minutos após o reatamento, longe de serem entusiasmantes, ajudaram a promover alguns desequilíbrios na estrutura vimaranense. De um deles nasceu a grande penalidade que decidiu o encontro. Grimaldo cruzou, após combinação com Cervi, e Alfa Semedo interceptou a bola com o braço, na área. Jonas, mesmo visivelmente limitado do ponto de vista físico, aproveitou para fazer o 34.º golo na Liga (51’) e confirmar o título de melhor marcador da prova.

Os adeptos, que não pouparam a equipa a vagas intermitentes de assobios, exigiam mais. Mas a entrada de Samaris (saiu Pizzi) significou maior equilíbrio no corredor central e menor risco, enquanto o Moreirense esticou um pouco o jogo e obrigou as “águias” a recuarem. Insuficiente, ainda assim, para criarem um lance que fosse de golo iminente.

Com os ventos da Madeira a soprarem de feição, o Benfica limitou-se a deixar correr o tempo. E a respirar fundo quando, finalmente, caiu o pano sobre uma exibição tão cinzenta quanto a época que protagonizou.

