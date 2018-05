Dança

Bosch em movimento

Primeiro, O Jardim das Delícias Terrenas. Depois, o Inferno. Finalmente, o Paraíso. Três actos de uma coreografia, um para cada painel do famoso tríptico de Hieronymus Bosch. A leitura em forma de dança (e vídeo, desenho de luz, figurinos, adereços) é feita por Marie Chouinard, assumindo uma colagem e reverência tais que propõe em palco uma representação quase figurativa da obra-prima. O Jardim das Delícias da coreógrafa canadiana foi criado para o Theatherfestival Boulevard 2016, para assinalar o 500.º aniversário da morte de Bosch na cidade holandesa de 's-Hertogenbosch, onde o pintor nasceu. É apresentada em Lisboa como parte do ciclo Tirai os Pecados do Mundo, que está a decorrer no CCB sob inspiração do imaginário do mestre flamengo.

LISBOA Centro Cultural de Belém

Dias 18 e 19 de Maio, às 21h.

Bilhetes de 25€ a 30€

Foto Salvador Sobral Sibila Lind

Festival

Contem-nos histórias

Joaquim de Almeida é novamente o anfitrião. Anabela Mota Ribeiro, Beatriz Gosta, Bruno Nogueira, Carolina Deslandes, Gisela João, Henrique Sá Pessoa, Ivo Canelas, Kalaf, Mallu Magalhães, Mariana Monteiro, Marta Gautier, Pedro Abrunhosa, Pedro Fernandes e Salvador Sobral estão entre os seus convidados. Seja qual for a geração ou área artística, a ideia é que se façam contadores de histórias, de preferência verdadeiras, bem-humoradas e inéditas. É a sétima edição do festival Grant's Stand Together a convidar, como frisa Almeida, para "noites que não seguem o guião".

LISBOA Cinema São Jorge

Dias 18 e 19 de Maio, às 21h30.

Bilhetes a 14€

PORTO Coliseu

Dia 26 de Maio, às 21h30.

Bilhetes a 14€

Foto François Stemmer

Dança

Tragédia nua e crua

Dezoito bailarinos em nu integral. Nove mulheres, nove homens. Corpos livre de arquétipos. Despidos de vestes sociais, históricas, psicológicas e outras. Reduzidos à condição mais básica. São eles que fazem a Tragédie do coreógrafo francês Olivier, um teste cru e frenético à noção de humanidade. Alimentado pel'A Origem da Tragédia, de Nietzsche, estrutura-se como a tragédia clássica grega. Em tensão crescente, caminha a passos firmes e movimentos bruscos para um clímax em que os corpos parecem fundir-se numa única massa. Estreada com estrondo em Avignon, em 2012 – o Le Monde descreveu-a como "um grande espectáculo de dança, sólido e urgente, que usa os corpos em movimento para aplicar um golpe estético e emocional" –, a peça tem sido apresentada desde então um pouco por todo o mundo. Chegou a vez de Portugal.

GUIMARÃES Centro Cultural Vila Flor

Dia 16 de Maio, às 21h30.

Bilhetes a 10€

ALMADA Teatro Municipal Joaquim Benite

Dia 19 de Maio, às 21h30.

Bilhetes a 20€

Foto MAAT

Arte

Espectros nas caldeiras

Gary Hill, um dos mais conceituados artistas norte-americanos, figura de referência do encontro das artes com a tecnologia e com o vídeo em particular, instala-se no MAAT com Linguistic Spill in the Boiler Hall. Feita de "presenças espectrais e fantasmagóricas" que remetem, segundo a nota de imprensa, para "um misterioso mundo pré-industrial e pós-apocalíptico", é uma obra criada especificamente para a Sala das Caldeiras do edifício da Central Tejo. Segue a linha de experimentação formal que Hill encetou em finais dos anos 1970 com Electronic Linguistics.

LISBOA MAAT - Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia

De 17 de Maio a 17 de Setembro. Todos os dias, excepto terça, das 11h às 19h.

Bilhetes a 5€

Foto

Música

A ver e ouvir planetas

Música e astros são velhos conhecidos. Gustav Holst, por exemplo, compôs Os Planetas com base no sistema solar. E é a partir desta obra (astrológica) que se constrói o concerto (astronómico) trazido pelo maestro norte-americano Robert Ziegler. Vem replicar com o Coro e a Orquestra Gulbenkian o espectáculo que fez com a Royal Philharmonic Orchestra, em que alinhou a interpretação dessa suíte orquestral com imagens cedidas pela NASA. Antes, ouvem-se obras de John Adams (Short Ride in a Fast Machine) e Richard Strauss (Assim Falava Zaratustra), também elas ilustradas com a projecção de imagens espaciais, incluindo da Terra.

LISBOA Fundação Calouste Gulbenkian

Dias 18 e 19 de Maio, respectivamente às 21h e 19h.

Bilhetes de 15€ a 30€

