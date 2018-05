Em 2017, na Ucrânia, Salvador Sobral superou tudo e todos e obteve para Portugal a primeira vitória no popular festival da canção da Eurovisão. Em 2018, Lisboa é palco da final que terá Cláudia Pascoal e Isaura como representantes portuguesas. Pode acompanhar aqui em directo, a final que se realiza no Altice Arena. Acompanhe também a cobertura ao minuto com jornalistas e convidados do PÚBLICO.