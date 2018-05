O vice-presidente da Ordem dos Advogados (AO), Miguel Matias, demitiu-se do cargo. Segundo avança a revista Sábado, o jurista não revela as razões para a saída mas deixa críticas à classe.

"Posso-lhe dizer que a Ordem dos Advogados, do ponto de vista organizacional, está muito melhor do que estava. O estado da classe é que não. E isso é uma das razões [da minha demissão]", disse Miguel Matias.

O jurista acrescentou que apresentou os motivos "exclusivamente ao sr. Bastonário". "Não vou transmitir as razões que levaram à minha demissão. Prometi isso a mim próprio, por uma questão de elegância e respeito por algo que me orgulho de ter representado durante quase 11 anos. Não quero de forma nenhuma denegrir a ordem e a classe e, acima de tudo, perturbar o trabalho do Conselho Geral", acrescentou à Sábado.



O jurista anunciou a sua demissão através do seu Facebook pessoal. "Ontem, por razões que tive oportunidade de transmitir ao Bastonário e após comunicação aos restantes membros do CG, apresentei a minha demissão do cargo de Vice-Presidente do Conselho Geral da Ordem dos Advogados", disse.



